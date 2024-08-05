Минобороны показало кадры уничтожения двух танков Leopard в Харьковской области

Российские бойцы уничтожили в Харьковской области Украины два немецких танка Leopard ВСУ. Кадры с успешной ночной "охоты" на боевые машины опубликовало Минобороны РФ.

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Как пояснили в ведомстве, военные из 1-й гвардейской танковой армии обнаружили немецкие танки в ходе разведки в двух районах Харьковской области - один из них двигался, а второй располагался на замаскированной позиции.

"После тщательного анализа полученных разведывательных данных было принято решение о точечном огневом воздействии по танкам противника", - сообщили в министерстве.



Военные ударили по танкам барражирующим боеприпасом "Ланцет" и высокоточным снарядом "Краснополь" из самоходной гаубицы "Мста-С". В результате обе машины были уничтожены.

Ранее командир танка "Алеша", Герой России Расим Баксиков рассказал о главном недостатке Abrams и Leopard. По его словам, это большая масса танков, из-за чего они часто вязнут в грязи.