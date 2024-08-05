ВВС Израиля нанесли удары по объектам "Хезболлах" на юге Ливана

Истребители ВВС Армии обороны Израиля нанесли ночью удары по военным объектам "Хезболлах" на юге в Ливане, в числе которых был склад с оружием.

Об этом говорится в опубликованном сообщении армейской пресс-службы.

"Ночью ВВС Израиля нанесли удар по складу с оружием и нескольким объектам террористической инфраструктуры "Хезболлах" в районе Кфаркелы на юге Ливана", - указывается в заявлении.



Кроме того, был также открыт огонь из артиллерии для устранения угрозы, исходящей из районов Шебаа и Рачайя Аль-Фухар на юге Ливана, сообщили в ЦАХАЛ.

В армейской пресс-службе уведомили о падении беспилотника со взрывчаткой в районе Малкии, который прилетел со стороны Ливана. Сообщений о пострадавших не поступало.