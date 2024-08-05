Мотострелки группировки «Север» уничтожили замаскированные позиции украинских военнослужащих с помощью универсального боевого модуля «Бережок». Об этом сообщило сегодня Минобороны России.

В ведомстве отметили, что замаскированные огневые точки были обнаружены беспилотниками. После чего координаты передали на пункт управления, а затем экипажам БМП-2М, оснащенным «Бережком» с 30-миллиметровой пушкой, которая способна пробивать бетонные укрытия.

«В плане стрельбы машина настроена хорошо. Проблем со стрельбой не бывает. Изменилась система наблюдения. Теперь стоит тепловизор. В пределах 5 километров круговой обзор, я могу наблюдать за целью и видеть все передвижения противника. Уже от нее не спрячешься», - рассказал наводчик-оператор БМП-2М с позывным «Утюг».



Минобороны РФ предупредило Пентагон о риске неуправляемой эскалации

В итоге позиции были уничтожены, а ответный удар помогла выдержать броня, толщина которой достигает 23 миллиметра.

Ранее российское военное ведомство сообщило, что подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение ряду бригад Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Зарожное, Приколотное, Липцы, Старица и Волчанск Харьковской области. В результате чего ВСУ за сутки потеряли до 200 военнослужащих, САУ «Krab», две 155-мм гаубицы М777, станцию РЭБ «Буковель-AD».