Канадский подводный флот создает новую для России угрозу

Борьба за Арктику обостряется. К соперникам ВМФ России под водой присоединяется еще одна страна – Канада. Каким подводным флотом обладает Канада сегодня, чем планирует его заменить, какую угрозу это будет представлять для нашей страны – и что мы могли бы противопоставить ей в итоге?

Большая часть Северного Ледовитого океана покрыта льдом – и этот факт имеет большое значение для обеспечения безопасности России. Именно под ледовой шапкой прячутся от американской патрульной авиации российские ракетные крейсера стратегического назначения (РПКСН) с баллистическими ракетами. Не менее важными являются задачи российских многоцелевых атомных подлодок, которые должны помимо охраны своих РПКСН еще и бороться с подплавом противника.

Значение Канады для подводного флота

На сегодня угрозу для России в этом смысле представляют только США, и теоретически (если вернут своим подлодкам боеспособность) – Великобритания. Это связано с тем, что только у этих стран есть и атомные подводные лодки, и прямой доступ в Северный Ледовитый океан, и опыт плавания подо льдом. Все остальные арктические страны НАТО атомных подлодок не имеют.

Не имеет их и Канада. На текущий момент ее подводный флот состоит из четырех дизель-электрических подлодок британской постройки типа «Виктория» (Victoria). Закладка первой из этих подлодок произошла аж в 1983 году, а начало службы у всей серии выпало на начало 1990-х.

Теперь стоит обратить внимание на специфику окружающих Канаду морей. На севере между Северным Ледовитым океаном и североамериканским континентом находится крупнейший в мире Канадский арктический архипелаг, проливы между островами которого позволяют пройти по воде из Северного Ледовитого океана в Атлантику, минуя Ла-Манш или Фареро-Исландский рубеж. Естественно, позволяют только летом, а зимой там могут пройти только атомные подводные лодки.

Канада – враждебная России страна, член НАТО. Знание о проливах Канадского арктического архипелага имеет важное значение для обороны морских рубежей России. В начале XXI века канадцы с неприятным удивлением узнали, что наши карты глубин в их проливах лучше, чем есть у них. И если США могут действовать в проливах Канадского архипелага против наших подлодок, то Канада – никак.

И вот теперь обстановка начнет меняться. В июле Канада объявила о планах заменить имеющиеся старые подлодки новыми и одновременно нарастить их число до 12 единиц.

Обновление канадского флота и его последствия

Современные неатомные подлодки (НАПЛ), как правило, имеют воздухонезависимую энергетическую установку (ВНЭУ) или литий-ионные батареи (японские НАПЛ типа «Тайгэй», например). И то и другое позволяет им находиться под водой в разы большее время, чем могли традиционные дизель-электрические ПЛ. А это дает возможность проводить не только подводные, но и подледные плавания.

Естественно, такая подлодка никогда не сравнится по автономности и ряду других возможностей с атомной. Тем не менее, при получении новых подлодок с ВНЭУ силы канадских ВМС существенно вырастут.

Если не на всей протяженности своих северных морских коммуникаций (а через проливы Канадского арктического архипелага проходит так называемый Северо-западный проход – канадская альтернатива Северному морскому пути), то на входах и выходах канадские подлодки смогут заходить под лед.

А дальше с точки зрения противостояния под водой будет иметь значение качество акустики и торпед. В проливах со сложной ледовой обстановкой скрытная неатомная ПЛ с высококлассным гидроакустическим комплексом и современными торпедами окажется смертельно опасным врагом для любой атомной подлодки. Более того, можно быть уверенным в том, что она «выиграет» первый выстрел. Это может серьезно поменять баланс сил в некоторых случаях.

Не стоит забывать и о наступательных возможностях США и Канады. В отличие от американских подлодок, канадские могут залегать на дно вблизи российских военно-морских баз, прежде всего на Камчатке. А увеличенная численность новых подлодок (12 против четырех сейчас) позволит развертывать их на нескольких направлениях.

На сегодня у Канады на Тихом океане базируется три подлодки, и одна в Атлантике. В силу устарелости и износа угроза, которую они для нас представляют, не столь существенна. Но новые подлодки могут все радикально изменить, и не в нашу пользу.

Еще в 2020 году канадские моряки приступили к изучению всех существующих вариантов неатомных подлодок. На рассмотрение брались французские, японские, южнокорейские, шведские, испанские и немецкие варианты. На текущий момент известно, что интерес к поставке подлодок Канаде проявили немецкий концерн «Тиссенкрупп», испанская «Навантия», южнокорейская «Ханва групп» и шведский концерн СААБ. Для России самым плохим вариантом стала бы немецкая ПЛ. Впрочем, и остальные подлодки крайне опасны.

Каким должен быть ответ России

Что здесь необходимо? Прежде всего, в принципе учитывать новую угрозу. Нужны организационные и оперативные контрмеры.

Расширение угрозы под водой требует от России возобновить работы по оснащению наших подлодок антиторпедами. Особенно атомных. Другого надежного средства защиты от современных иностранных торпед пока не существует. В силу сочетания тактико-технических характеристик систем самонаведения западных торпед и применяемых тактических приемов средства гидроакустического противодействия окажутся неэффективными.

В целом надо понимать, что замена четырех полумертвых «Викторий», например, на 12 немецких лодок проекта «212» в каком-нибудь канадском исполнении – угроза, от которой нельзя отмахиваться. К счастью, время на подготовку у нас есть – мгновенно эти подлодки у Канады не появятся. Просто нужно это время правильно использовать.