Российские бомбардировщики поразили ФАБ-500 пункт временной дислокации ВСУ

Истребители-бомбардировщики Су-34 поразили неуправляемыми фугасными авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.

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Отмечается, что экипажи многофункциональных сверхзвуковых самолетов Воздушно-космических Сил (ВКС) России действовали в зоне ответственности группировки «Запад».

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«Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета», — рассказали в ведомстве.



Ранее сообщалось, что российские военные группировки «Запад» ликвидировали пункт дислокации иностранных наемников ВСУ на харьковском направлении.