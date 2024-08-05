Минобороны сообщило об уничтожении позиции и пехоты ВСУ

БМП-2М с боевым модулем "Бережок" Северной группировки ВС РФ уничтожили замаскированные позиции и пехоту украинских войск. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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Отмечается, что в течение нескольких минут экипажи боевых машин пехоты выехали на огневые позиции и нанесли огневое поражение противнику.

"В современных реалиях она (боевая машина пехоты БМП-2М - прим. ТАСС) очень хорошая. Машина незаменимая. Противник деморализован и тогда уже наши ребята заскакивают и делают свою работу", - рассказал механик-водитель БМП-2М с позывным Дед, его цитирует военное ведомство.



Отмечается, что противник пытается противостоять при помощи FPV-дронов. Удар помогла выдержать обновленная стальная броня, толщина которой достигает 23 миллиметров.