Группировка «Запад» сообщила о захвате 29 опорных пунктов ВСУ

Мотострелковые подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю и захватили 29 опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

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"В результате активных действий мотострелковые подразделения группировки улучшили положение по переднему краю и овладели 29 опорными пунктами противника", - сказал Бигма.



Бойцы группировки "Запад" взяли под контроль 33 опорных пункта ВСУ

По его информации, в ходе контрбатарейной борьбы артиллерийскими подразделениями уничтожены 17 минометных расчетов ВСУ. Расчетами противовоздушной обороны уничтожены 8 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Кроме того, за сутки противник потерял 32 единицы вооружения и военной техники, в том числе 8 артиллерийских орудий, 2 склада с боеприпасами и 13 пунктов управления БПЛА.