В России рассказали о превосходстве ПВО страны над аналогами НАТО

Аналитический центр по вопросам воздушно-космической обороны (АЦ ВКО) рассказал о преимуществах российских средств противовоздушной обороны (ПВО) над аналогами НАТО. Соответствующую статью опубликовал журнал «Национальная оборона».

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По данным аналитиков, сравнивая средства поражения целей на большом удалении от обороняемых войск, американский зенитный ракетный комплекс (ЗКР) Patriot уступает российскому С-400 в дальности и высоте, на которой он способен перехватывать аэродинамические средства воздушного нападения.

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Говоря о комплексах средней дальности, эксперты отмечают, что советская и российская концепция эшелонированной ПВО всегда уделяла большое внимание их развитию. Таким образом, ЗРК «Викинг» превосходит такие западные аналоги, как IRIS-T SLM, NASAMS III и SAMP/T, которыми пользуются страны Североатлантического альянса.

Также вооружение НАТО по многим параметрам превосходят и комплексы малой дальности, в частности «Тор-М2». Данный вид вооружения предназначен для уничтожения дронов и пилотируемых летательных аппаратов.

«Высокие тактико-технические характеристики современных российских ЗРС и ЗРК делают их лучшими представителями своих классов, способными обеспечить эффективное противовоздушное прикрытие войск в зоне своей ответственности», — сказано в материале.



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