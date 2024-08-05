Израиль зафиксировал запуск множества воздушных целей со стороны Ливана

Армия обороны Израиля зафиксировала запуск множества воздушных целей со стороны Ливана, в результате атаки двое военнослужащих получили ранения.

© EPA-EFE/ ABIR SULTAN

"После того как в течение последнего часа в Верхней Галилее прозвучали сирены, было обнаружено множество подозрительных воздушных целей, пересекающих воздушное пространство со стороны Ливана. Несколько ракет-перехватчиков были запущены в направлении этих целей, было обнаружено падение рядом с Айелет-ха-Шахаром", - указывается в заявлении армейской пресс-службы.



В результате атаки офицер и солдат израильской армии получили ранения средней степени тяжести и были эвакуированы в больницу.