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Израиль зафиксировал запуск множества воздушных целей со стороны Ливана

Армия обороны Израиля зафиксировала запуск множества воздушных целей со стороны Ливана, в результате атаки двое военнослужащих получили ранения.

Израиль зафиксировал запуск множества воздушных целей со стороны Ливана
© EPA-EFE/ ABIR SULTAN
"После того как в течение последнего часа в Верхней Галилее прозвучали сирены, было обнаружено множество подозрительных воздушных целей, пересекающих воздушное пространство со стороны Ливана. Несколько ракет-перехватчиков были запущены в направлении этих целей, было обнаружено падение рядом с Айелет-ха-Шахаром", - указывается в заявлении армейской пресс-службы.

В результате атаки офицер и солдат израильской армии получили ранения средней степени тяжести и были эвакуированы в больницу.

"В настоящее время пожарные службы Израиля работают над тушением пожара, возникшего в этом районе в результате нападения", - сообщили в пресс-службе.

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