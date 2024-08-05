Боец ВС РФ рассказал о первом сбитом F-16: «Обычный самолет»

Вознаграждение за первый сбитый на Украине истребитель F-16 составит 15 миллионов рублей. Военнослужащий ВС РФ Александр рассказал «ФедералПресс», когда российские военные смогут уничтожать американские самолеты.

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«Как только – так сразу. У F-16 нет какой-то серьезной системы защиты от ПВО», – заявил он.



Переданные Украине союзниками по НАТО истребители F-16, по словам военного, являются довольно обычными самолетами четвертого поколения.

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Как только американские самолеты подлетят в зону действия российской системы противовоздушной обороны, их «засекут» и собьют. При этом украинские летчики, скорее всего, не рискнут приближаться к российским позициям, предположил автор телеграм-канала «Очередной СВОшник».

«Будет в точности как с «Абрамсами» и «Леопардами»: пару штук потеряли и все, в тыл, чтобы новых видео и фото не появилось с уничтоженной техникой», – заключил боец.



16 июля в Минобороны сообщили, что российским военным заплатят 15 миллионов рублей за уничтожение F-16.

Напомним, ранее в армии раскрыли, как F-16 изменят ситуацию на фронте. Чтобы истребители помогли украинским войскам, те должны использовать их систематически и массово.