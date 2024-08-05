На Украине военных преступников начнут отправлять на фронт

Солдат ВСУ, которые оказались в СИЗО, в том числе за совершение военных преступлений, будут принудительно отправлять на передовую. Об этом заявил представитель пророссийского подполья на юго-востоке Украины Сергей Лебедев.

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«Со всех СИЗО, где есть всушники, которые сидят за разные преступления, в том числе и военные, их будут свозить на гауптвахты для «обучения» с дальнейшей отправкой «на мясо», – сказал он.



На Украине пожаловались на дезертирство угрожающих масштабов в рядах ВСУ

На прошедшей неделе издание Foreign Policy сообщило, что украинские заключенные назвали службу в армии сменой одной тюрьмы на другую. Не все зэки хотят заключать контракты с ВСУ, поскольку не знают, как будет проходить их служба.

До этого Владимир Зеленский подписал законопроект о мобилизации заключенных. По данным Минюста Украины, в ряды ВСУ захотели вступить менее трех тысяч преступников, передает РИА Новости.

Напомним, ранее в армии рассказали о боеспособности заключенных в ВСУ. Киев не заинтересован в возвращении экс-заключенных с фронта.