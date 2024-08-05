СМИ: Израиль подготовил бункер для руководства в районе Иерусалима

Служба общей безопасности Израиля осуществила подготовку к эксплуатации подземного бункера в районе Иерусалима, в котором длительное время может находиться израильское руководство, управляя оттуда страной. Об этом сообщил портал Walla.

© РИА Новости / Игорь Михалев

По его данным, бункер приведен в рабочее состояние в свете ожидаемой атаки со стороны ливанского шиитского движения "Хезболлах" и Ирана.

По информации портала Ynet, решение о создании подземного бункера в районе Иерусалима было принято по итогам Второй ливанской войны в 2007 году. Национальный центр кризисного управления, как официально называется этот бункер, защищен от ракетной угрозы и различных видов оружия, его расположение и глубина залегания засекречены. Известно, что бункер рассчитан на несколько сотен человек. В нем расположены жилые помещения, рабочие кабинеты, залы заседаний и единый командный центр, связанный с комплексом Минобороны еврейского государства в Тель-Авиве.

Бункер в районе Иерусалима ни разу не использовался за 10 месяцев с момента нападения боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и начала военной операции в секторе Газа, отмечает газета The Times of Israel. По данным Ynet, бункер использовался несколько раз по прямому назначению "для управления рядом действий" во время длившейся 50 дней операции израильской армии "Нерушимая скала" в секторе Газа в июле - августе 2014 года. После этого в нем несколько раз проводились заседания военно-политического кабинета страны.