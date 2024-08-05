На Украине пожаловались на дезертирство угрожающих масштабов в рядах ВСУ

На Украине пожаловались на дезертирство угрожающих масштабов из рядов Вооруженных сил (ВСУ). По данным Офиса генпрокурора республики, за первое полугодье 2024 года было открыто почти 29,8 тысячи уголовных дел о бегстве военнослужащих, говорится в материале Deutsche Welle* (внесено Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов).

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Дела возбуждаются по двум статьям: самовольное оставление части и более строгой за дезертирство, по первой открыто 18,6 тысячи производств, по второй — 11,2 тысячи. Это количество уже превысило показатели за весь 2023 год, тогда начали 24,1 тысячи новых расследований, и более чем в три раза больше показателя 2022 года (9,4 тысячи дел). Авторы статьи подсчитали, что из частей сбежал каждый 14-й военный.

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Издание ссылается на заявления украинских юристов и военных, которые считают, что эти данные далеки от фактических масштабов проблемы. Офицеры ВСУ связывают самовольное оставление части с низким морально-психологическим состоянием мобилизованных, эмоциональной перегрузкой и истощением из-за отсутствия ротации, недостаточным содействием командования в решении семейных и бытовых проблем.

«Проблема бегства военных из украинской армии приобрела угрожающий масштаб. Не в состоянии наказать дезертиров, власть готова простить их, лишь бы те вернулись в строй», — говорится в статье.



Командование отмечало, что бегство военнослужащих усиливает нагрузку на сослуживцев, оставшихся на передовой, и призывало к ужесточению мер наказания. С февраля 2023 года за отсутствие в части более трех суток украинцам грозит до пяти лет заключения. Однако адвокаты считают, что подобные решения не привели к решению проблемы в силу отсутствия розыска беглецов и адекватного расследования.

Издание пишет, что с апреля в рядах ВСУ пытаются наладить индивидуальный подход и коммуникацию, командиры выясняют причины побега и убеждают вернуться. По негласной договоренности, при возвращении в часть дело против дезертира прекращают.

Ранее стало известно, что на Украине планируют принять закон, позволяющий доносить на дезертиров за вознаграждение. Если закон примут, он будет распространяться исключительно на военнослужащих.

*внесено Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов.