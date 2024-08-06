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Times: Буданов с прошлого года планировал атаку на ЧВК «Вагнер» в Африке

Глава главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов (внесен в России в список террористов и экстремистов) с 2023 года хотел организовать нападение на участников группы «Вагнер» на территории Мали, утверждает газета Times.

СМИ: Буданов* с прошлого года планировал атаку на ЧВК «Вагнер» в Африке
© РИА Новости

По данным Times, об этом свидетельствуют «просочившиеся документы агентства национальной безопасности США», передает РИА «Новости».

Названа главная причина разгрома ЧВК «Вагнер» в Мали

Ранее украинская военная разведка сообщила, что причастна к операции туарегов и исламистов против правительственных войск Мали и отряда ЧВК «Вагнер».

Мали разорвала дипломатические отношения с Украиной.

* внесен в России в список террористов и экстремистов

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