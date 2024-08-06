СМИ: Буданов* с прошлого года планировал атаку на ЧВК «Вагнер» в Африке

Глава главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов (внесен в России в список террористов и экстремистов) с 2023 года хотел организовать нападение на участников группы «Вагнер» на территории Мали, утверждает газета Times.

По данным Times, об этом свидетельствуют «просочившиеся документы агентства национальной безопасности США», передает РИА «Новости».

Названа главная причина разгрома ЧВК «Вагнер» в Мали

Ранее украинская военная разведка сообщила, что причастна к операции туарегов и исламистов против правительственных войск Мали и отряда ЧВК «Вагнер».

Мали разорвала дипломатические отношения с Украиной.

* внесен в России в список террористов и экстремистов