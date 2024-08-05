Российские танкисты остановили колонну бронетехники ВСУ

Российский танк, действуя из засады, остановил наступающую колонну бронетехники ВСУ. В результате меткого огня были уничтожены три БМП противника.

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"В ходе боя, действуя в составе экипажа танка с замаскированной огневой позиции и удерживая все подступы под огневым контролем, сержант Владислав Поляков выявил более 10 целей, в том числе бронетехнику производства США", - сообщил ТАСС представитель Минобороны РФ.



Огонь по выявленным целям велся управляемыми снарядами с осколочно-фугасной боевой частью. В результате танкистам удалось подбить три боевых машины пехоты ВСУ.

Через несколько дней противник вновь предпринял попытку прорвать оборону. Однако нарвался на заградительный огонь российского танка, который находился на закрытых огневых позициях.

Экипаж танка поразил головную машину колонны ВСУ и вынудил бронетехнику украинских боевиков выехать на заминированный участок местности.