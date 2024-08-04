В Минобороны рассказали, как штурмовики освободили Урожайное

В Минобороны России в минувшие выходные рассказали, как работают саперы на Ореховском направлении в Запорожской области. Специалисты гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Днепр" сообразили, что труднодоступные участки местности можно разминировать сбросами с дронов.

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"Работа военных саперов в зоне СВО в основном заключается в сопровождении штурмовых групп, осмотре заминированных территорий и обезвреживании взрывоопасных предметов при закреплении российских подразделений на освобожденных от ВСУ позициях. В указании ориентиров для обхода минных полей и заминированных участков помогают операторы дронов. Также операторы следят за тем, чтобы группа не отклонилась от маршрута и не попала на минные поля противника, которые не видно с земли из-за густой травы и других особенностей рельефа", - рассказали в военном ведомстве.



"Бывали такие случаи, что при разминировании невозможно было подойти к мине, и тогда использовали беспилотники: сброс делали ВОГами (выстрел осколочный гранатометный. - Прим. "РГ") прямо на мины", - рассказал командир взвода БПЛА с позывным Лучший.



Кроме того, в военном ведомстве рассказали, как штурмовики группировки войск "Восток" освободили недавно поселок Урожайное.

"Штурмовое подразделение группировки войск "Восток" из Бурятии действовало совместно с морскими пехотинцами Тихоокеанского флота. К позициям противника бойцы прорывались на скоростных мотоциклах и, врываясь в траншеи украинских боевиков, с ходу вступали в бой. Для уничтожения противника, укрывавшегося в наиболее хорошо укрепленных сооружениях и оказывавшего ожесточенное сопротивление, наши штурмовики использовали противотанковые мины ТМ-62: взрыв восьми килограммов тротила противотанковой мины буквально складывал бетонное укрепление", - рассказали военные.



Отмечается, что скоординированными действиями морпехи Тихоокеанского флота и штурмовики соединения группировки войск "Восток" освободили поселок. Финальный штурм занял всего полтора часа.

"Когда дошло до прямого контакта, - вражеское сопротивление было сломлено", - вспоминают бойцы.



В воскресенье стало известно об освобождении в зоне СВО еще одного населенного пункта. "Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Новоселовка Первая в Донецкой Народной Республике", - говорится в сводке военного ведомства о проведении спецоперации за 4 августа.

В то же время бойцы группировки "Центр" нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Воздвиженка, Торецк, Николаевка, Дружба и Розовка (все в ДНР). И отразили контратаку штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины.

Потери противника за сутки только на этом направлении составили до 365 военнослужащих, танк, два бронетранспортера М113 производства США, 11 автомобилей и несколько гаубиц. Кроме того, были уничтожены комплекс контрбатарейной борьбы "Зоопарк" и станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", а также склад ракетно-артиллерийского вооружения.

К позициям противника бойцы прорывались на скоростных мотоциклах и, врываясь в траншеи украинских боевиков, с ходу вступали в бой.

В минувшие выходные военные также опубликовали недельную сводку о ходе СВО.

"В период с 27 июля по 2 августа Вооруженными силами РФ нанесено 11 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены: предприятия военно-промышленного комплекса Украины, осуществлявшие производство и ремонт бронетехники, а также цеха сборки и места хранения ударных беспилотников. Кроме того, поражены склады боеприпасов, авиационных средств поражения и ракетно-артиллерийского вооружения, воинские эшелоны, пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников", - отметили в Минобороны России.



В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 59 украинских военнослужащих, из них 33 в зоне ответственности группировки войск "Центр".

Средствами ПВО за неделю сбиты украинские истребитель МиГ-29 и штурмовик Су-25.