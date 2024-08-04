Назван главный минус F-16, переданных ВСУ

Американские истребители F-16, переданные Украине, являются очень «капризной» техникой с точки зрения взлетной полосы, заявил в Telegram-канале политолог Сергей Марков. По его словам, на Украине большинство аэродромов не подойдут для этих лайнеров.

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Поэтому возникает вопрос: откуда будут взлетать F-16? Пока решение такое: F-16 базируются в Румынии на постоянной основе. Перед боевым вылетом они перелетают в Молдавию, на боевой вылет летят из Молдавии, но потом имитируют взлет с украинского аэродрома, чиркая его несколько секунд, — уточнил Марков.



Политолог добавил, что ВС России не имеет смысла бить по украинским аэродромам базирования, так как F-16 там нет. Марков объяснил, что фактически истребители располагаются в стране НАТО и атака на них будет означать начало войны с Молдавией.

В России отреагировали на прибытие F-16 на территорию Украины

Получается, что F-16 реально базируются в стране НАТО, но прикрылись двойным образом от ударов армии России. Россия должна решить: она готова ударить по стране НАТО с угрозой ядерной войны? — резюмировал эксперт.



Ранее Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Киев получил 10 американских истребителей F-16. Он поблагодарил Данию, Нидерланды, США и других союзников за поставку авиации.

Аналитик Федерико Борсари в свою очередь выразил мнение, что поставка F-16 Украине может сыграть на руку России и укрепить имидж президента РФ Владимира Путина. Эксперт заявил, что в распоряжении российской армии сотни боевых самолетов и эффективная система ПВО, а у ВСУ просто не хватит ресурсов, чтобы им противостоять.