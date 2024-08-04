Под Харьковом уничтожили командира роты морской пехоты ВСУ

В Харьковской области ликвидирован командир роты 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Игорь Федоренко. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские издания.

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В некрологах отмечается, что командир роты погиб 1 августа «при выполнении боевого задания» близ Волчанска.

Федоренко родился в городе Глухов Сумской области в 1995 году. Перед началом СВО он проживал в ФРГ, Швеции и Португалии.

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По информации сумских изданий, у Федоренко был позывной «Арктика». После наступления российской армии его подразделение было переброшено под Волчанск, где он был уничтожен.

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