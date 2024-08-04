Иранский депутат предположил, что у Тегерана есть ядерное оружие

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Депутат иранского парламента, бывший член парламентской комиссии по национальной безопасности и внешней политике Ирана Ахмад Ардастани заявил, что Тегеран мог обзавестись ядерным оружием. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на иранское агентство Khabar-e Online.

Такой вывод парламентарий сделал из «уверенности», с которой власти Ирана организовали атаку на Израиль и американскую базу в Ираке.

«Похоже, что Иран получил ядерное оружие, поэтому он с такой уверенностью смог провести авиаудар по территории Израиля, а до этого — по американской базе в иракском Айн аль-Асаде», — сказал политик.



Депутат сказал, что ни у кого нет доказательств, что Тегеран мог обзавестись ядерным оружием. Однако в Иране не раз заявляли о том, что ученые вплотную подошли его созданию.

Ранее российский политолог заявил, что Израиль постоянно напоминает, что у Тегерана есть ядерная программа, и что он может произвести ядерное оружие. Это делается для того, чтобы спровоцировать удар по Ирану.