«Продвигаются»: в Британии сделали заявление о спецоперации
Подразделения ВС РФ продолжают успешно продвигаться вперёд на Покровском направлении.
Об этом на своём на YouTube-канале заявил британский военный аналитик Александр Меркурис, передаёт РИА Новости.
По его словам, события на участках боевых действий развиваются по тому же сценарию, что и в последние несколько недель.
«Русские продвигаются всё дальше и дальше, а наиболее важные новости поступают из районов Очеретино, Авдеевка, Покровск», – отметил эксперт. – ВС РФ продолжают наступательные действия на этом направлении довольно быстро».
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При этом британский аналитик не исключает, что ВСУ могут оказаться в окружении.
Как сообщала «Свободная Пресса», ранее Меркурис заявил, что Украине придётся признать потерю всех территорий с 2014 года и начать мирные переговоры с Россией.
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