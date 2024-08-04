Кадыров обратился к Минобороны с просьбой по спецоперации

Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил российское Министерство обороны с предоставить властям республики полномочия на формирование полков и батальонов. Это необходимо, чтобы впоследствии отправлять их в зону СВО.

«Дайте нам возможность. У них [у ВСУ] бегут от всего, а наши бегут на них, чтобы уничтожать эту нечисть, этот сатанизм», — заявил Кадыров в эфире телеканала «Россия 1».



Кадыров рассказал, когда Россия победит в СВО

Лидер Чечни также подчеркнул, что из-за большого количества желающих принять участие в спецоперации Российский университет спецназа столкнулся с трудностями в подготовке добровольцев.