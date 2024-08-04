Названы последствия поставок F-16 на Украину

Украина получила небольшое количество истребителей F-16. Вместе с тем, важность этих самолетов не следует недооценивать: они положительно скажутся на боевом духе украинской армии, пишет The Economist.

По данным журнала, в последний день июля на Украину поступили первые десять (из возможных 79) истребителей. В ближайшие месяцы Киев должен получить 20 F-16, в 2025 году — оставшиеся машины.

США пообещали оснастить поставленные самолеты современными ракетами «воздух-воздух», включая дальнобойные AIM-120, AIM-9X, Sidewinder, а также высокоскоростными противорадиолокационными боеприпасами.

На Украине есть хорошие пилоты, однако F-16 значительно сложнее старых Миг-29 и Су-27, отметили журналисты. Кроме того, они требуют более тщательного обслуживания, чем советские аналоги.

Важным фактором также является то, что F-16 — приоритетная цель для российских военных. В связи с этим они после доставки были размещены в условиях повышенной секретности на рассредоточенных базах с подземными или укрепленными укрытиями вместе с ложными целями.

На интеграцию самолетов потребуется значительное время. Их применение будет осложняться также тем, что специалистам придется координировать полеты истребителей, взлетевших с различных аэродромов, отметили аналитики.

Вместе с тем, получение Киевом F-16 знаменует собой начало создания ВВС по стандартам НАТО, резюмировали корреспонденты.