В США заявили о рекордной поставке Пентагону ядерных боеприпасов

Пентагон в 2023 году получил более 200 модернизированных ядерных боеприпасов. Это рекордное количество после холодной войны. Такое заявление сделала глава Национального агентства США по ядерной безопасности (NNSA) Джилл Хруби.

«В результате инвестиций, сделанных администрациями Обамы, Трампа и Байдена, NNSA смогло поставить министерству обороны США более 200 модернизированных ядерных боеголовок в прошлом году. Это наша крупнейшая годовая поставка со времени окончания холодной войны», — сказала Хруби.



Она отметила, что анонсирован выпуск усовершенствованной термоядерной бомбы B61-13, которую могут использовать стратегические бомбардировщики и истребители. На вооружение она поступит в 2026 году.

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Уже в 2025 году США собираются потратить на ядерное оружие около 21 миллиарда долларов. Хруби обосновала эту сумму якобы существующей угрозой со стороны России и Китая.

«Мы сталкиваемся с растущей угрозой ядерного оружия со стороны России и расширяющимся ядерным арсеналом Китая. Россия разместила ядерное оружие в Беларуси, укрепила свое партнерство с Китаем и разработала новые военные партнерства с Северной Кореей и Ираном… Нельзя исключать совместное использование ядерного оружия», — заявила Хруби.



По ее словам, Россия может использовать ядерное оружие в космосе, а Китай продемонстрировал «удивительную способность совершенствовать свои системы доставки, включая развертывание гиперзвуковых ракет быстрее, чем США».

«В совокупности эти условия представляют собой фундаментально иной ядерный ландшафт, чем в последние 80 лет. В целом, это менее предсказуемое и более опасное время, и наше мышление в области сдерживания необходимо будет скорректировать», — подытожила Хруби.



В последнее время американские военные и представители оборонпрома все чаще используют язык холодной войны, заявляя, что США необходимо срочно вооружаться и вести политику силы из-за якобы существующей «российской угрозы».

Так, американский генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог в эфире телеканала Fox заявил, что Россия, Китай, Иран, КНДР якобы действуют вместе и представляют «организованный глобальный вызов» для США. По словам генерала, «наши противники не понимают доброе отношение, они понимают силу и давление».