США перебрасывают на Ближний Восток дополнительные истребители F-22

США в августе приняли решение усилить свое военное присутствие на Ближнем Востоке в ответ на нарастающие региональные угрозы, пишет портал The Eurasian Times. В частности, в регион будет направлена дополнительная эскадрилья истребителей F-22 Raptor.

По данным портала, Иран при поддержке боевиков региональных движений в ближайшие дни может начать массированную атаку на Израиль с тем, чтобы отомстить за убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании.

Журналисты отметили, что решение об отправке самолетов принято в свете обострения напряженности на Ближнем Востоке и направлено на укрепление региональной безопасности, а также в целях защиты стратегических интересов Соединенных Штатов в регионе.

Кроме того, Пентагон намеревается направить на Ближний Восток усиленную дополнительными кораблями авианосную ударную группу.

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Также не исключается отправка систем Patriot и Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), которые используют мобильные пусковые установки на прицепах для развертывания ракет-перехватчиков.

По предварительным данным, в случае необходимости, будут отправлены две эскадрильи F-22A Raptor, а не одна, как намечалось изначально.

Напомним, что американская истребительная авиация в настоящее время имеет на вооружении малозаметные истребители пятого поколения F-22A Raptor (166 единиц), истребители F-15C Eagle (95) и F-15D Eagle (10). В одной эскадрилье, по стандартам армии США, находятся в среднем 12 самолетов.