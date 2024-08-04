На Украине обвинили Москву в организации протеста жителей

Волынский областной военкомат (ТЦК) на западной Украине заявил, что массовая акция местных жителей против насильственной мобилизации якобы была организована спецслужбами России. Об этом пишет украинское издание «Страна».

«Конфликт поддерживался и направлялся в необходимом русле российскими спецслужбами через соответствующие информационные системы», — заявили в ТЦК.



Там отметили, что якобы были задействованы «сотни ботов», а ситуация была спровоцирована, чтобы дискредитировать действующую власть и мобилизацию, проводимую ТЦК.

Волынскому ТЦК не понравилось, что история с акцией протеста в Ковеле освещалась в соцсетях и СМИ Украины и России. Военкомат обвинил россиян в пропаганде, а жителям Ковеля пригрозил уголовным преследованием за участие в митинге и «подстрекательстве».

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Ранее местные СМИ сообщили, что десятки жителей города Ковель на западе Украины собрались на митинг возле ТЦК. Они требовали отпустить трех парней, которых военкомы пытались насильственно мобилизовать для отправки на фронт. Массовый митинг начался днем и продолжался до ночи.