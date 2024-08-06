Группировка «Днепр» сообщила об уничтожении 70 военных ВСУ за сутки

Подразделения группировки войск "Днепр" не позволили Вооруженным силам Украины (ВСУ) произвести перегруппировку. Об этом ТАСС заявил начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян.

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"Подразделения группировки войск "Днепр" выполняли боевые задачи на каховском направлении. Обеспечивали контроль островной зоны реки Днепр. Огнем артиллерии не допускали перегруппировки противника. Продолжили уничтожение плавсредств ВСУ, стремящихся высадиться на левом берегу Днепра. Активно уничтожали FPV-дроны, разведывательные и ударные беспилотные летательные аппараты. За прошедшие сутки потери противника составили более 70 военнослужащих", - сообщил Кодрян.



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Он также отметил, что в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены 155-миллиметровая гаубица М777 и 152-мм гаубица Д20.