В Молдавии стартуют очередные учения с участием войск США и Румынии

В Молдавии начинаются учения «Огненный щит — 2024» с участием подразделений США и Румынии. Манёвры продлятся до 23 августа и будут направлены на повышение так называемой оперативной совместимости участников. Нынешние учения молдавской армии и западных войск — далеко не первые за последние месяцы. В июле правительство Молдавии одобрило новую стратегию обороны страны, в которой Россия была объявлена главной угрозой, а НАТО — ключевым союзником, несмотря на то, что по конституции республика должна сохранять нейтральный статус. По мнению экспертов, режим Майи Санду подготавливает почву для интеграции в альянс, чем ещё сильнее обостряет отношения с Россией.

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В понедельник, 5 августа, в Молдавии стартуют многонациональные учения Scutul de foc — 2024 («Огненный щит — 2024») с участием войск США и Румынии. Манёвры продлятся до 23 августа и будут направлены на повышение оперативной совместимости подразделений трёх стран.

В Румынии начались военные учения НАТО Sea Shield 24

«Учения, в которых будут задействованы молдавские, румынские и американские солдаты, направлены на развитие оперативных возможностей и повышение оперативной совместимости участвующего личного состава», — приводит РИА Новости заявление пресс-службы молдавского Минобороны.



При этом военное ведомство республики не опубликовало информацию о численности иностранных участников. Со стороны молдавских ВС будет привлечена военная техника и артиллерийские системы.

Нынешние учения молдавской армии — далеко не первые за последние месяцы. Так, во второй половине июня в республике прошли международные манёвры Peace Shield 2024 («Щит мира — 2024»). Их заявленная цель — оценка 22-го миротворческого батальона ВС Молдавии «Голубые каски» на предмет соответствия Концепции оперативных возможностей НАТО.

Ранее, в мае, в Молдавии состоялись учения Swift Response под руководством Командования ВС Соединённых Штатов в Европе и Африке. Его участниками стали военнослужащие мотострелковой бригады «Молдова», батальона специального назначения «Молния» (входит в состав МВД республики), 82-й воздушно-десантной дивизии США.

В том же месяце молдавские войска провели манёвры Wind Spring с румынскими коллегами для улучшения тактических и оперативных навыков и повышения оперативной совместимости между ВС двух стран.

В апреле в Молдавии были организованы тренировки JCET-2024 (Joint Combined Exchange Training) с участием батальонов спецназначения из Румынии и США. В марте Молдавия приняла учения Coherent Resilience 2024 Moldova (CORE-24 M) с участием специалистов Североатлантического альянса, США, Румынии, Литвы, а в феврале — обучающие мероприятия в рамках штабных манёвров НАТО Regex 2024 при поддержке Командования объединённых сил Североатлантического альянса в Неаполе.

«Разбить стереотипы»

Руководство Молдавии полагает, что такая интеграция в военной сфере полностью соответствует интересам страны и укрепляет её безопасность в свете «российской угрозы». Президент республики Майя Санду считает, что Кишинёв должен «разбить стереотипы об альянсе», которые, как она считает, являются «результатом манипуляций и дезинформации России».

При этом молдавская оппозиция выступает категорически против военного сотрудничества с западными государствами, указывая на противоречие с конституцией, где зафиксирован нейтральный статус страны.

В конце июля вице-спикер парламента Молдавии Влад Батрынча обвинил Санду во втягивании республики в НАТО. По его словам, курс на сотрудничество Кишинёва с НАТО не поддерживает народ — согласно данным соцопросов, интеграцию в альянс одобряют только четверть граждан.

Таким образом Батрынча прокомментировал заявление заместителя помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Кристофера Смита в Конгрессе США о том, что Госдеп поощряет стремление Кишинёва стать членом НАТО. Правда, американский чиновник указал на то, что для такой интеграции нужно согласие населения.

С резкой критикой сближения Молдавии с альянсом выступает и недавно созданный оппозиционный блок «Победа». 23 июля кандидат от этой политсилы на президентские выборы Василий Боля выразил обеспокоенность тем, что иностранные военнослужащие находятся вблизи демилитаризованной зоны, где развёрнуты российские миротворцы. В частности, он обеспокоен присутствием натовских инструкторов на молдавской военной базе «Бульбоака».

«Возникает закономерный вопрос — существуют ли гарантии непоявления военных НАТО на Днестре, что не будет угрозы военного столкновения между теми, кто гарантирует мир в соответствии с международным соглашением 1992 года, и военными НАТО, которые регулярно участвуют в учениях возле зоны безопасности», — отметил Боля.



Схожие настроения в связи с постоянными учениями западных войск в Молдавии присутствуют и у властей Приднестровья. В недавнем интервью ТАСС президент ПМР Борис Красносельский обратил внимание на новую стратегию обороны Молдавии.

«Но на мой взгляд, настоящую угрозу безопасности Молдовы представляют собой националистические и воинствующие лозунги ряда должностных лиц, в том числе некоторых молдавских парламентариев и общественных деятелей. Кто сеет злобу, пожнёт брань», — констатировал Красносельский.



Вместе с тем руководитель Приднестровья выразил надежду, что лица, которые несут прямую ответственность за безопасность Молдавии, «будут трезво оценивать складывающуюся ситуацию» и не ввергнут страну в «военную кровавую авантюру».

Напомним, в середине июля правительство Молдавии одобрило новую стратегию обороны. В документе Россия названа главной угрозой. Также в нём говорится о рисках для безопасности Молдавии, исходящих с территории Украины и Приднестровья.

«Продолжение военной агрессии Российской Федерации против Украины и возможное расширение военных действий в направлении молдавских границ, особенно в Одесской области, может создать непосредственные предпосылки для агрессивных действий против нашего государства. Одна из возможных целей — создание (Россией. — RT) сухопутного военного коридора до границ Молдавии — может стать прямой угрозой конституционному строю и государственности», — утверждается в стратегии.



Кроме того, авторы документа заявили, что Оперативная группа российских войск (ОГРВ) в Приднестровье и армия непризнанной республики обладают «значительным оперативным потенциалом» и «представляют серьёзную угрозу суверенитету и территориальной целостности Молдавии». При этом ключевыми союзниками Кишинёва были названы страны—члены ЕС и НАТО.

«Жизненно важной является поддержка со стороны ЕС, а также углубление отношений с Организацией Североатлантического договора», — подчёркивается в стратегии.



В ближайшее время документ должен быть утверждён в парламенте. По мнению экспертов, большинство депутатов поддержат стратегию обороны — в декабре прошлого года законодательный орган Молдавии принял стратегию нацбезопасности, в которой Россия также была признана главной угрозой.

Стоит отметить, что в НАТО уже заявляли, что блок поддержит Кишинёв при попытке РФ присоединить Приднестровье. Об этом в феврале сообщил заместитель генсека альянса Мирча Джоанэ в интервью румынскому телеканалу ProTV.

Движение к НАТО

Как отметил в беседе с RT военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин, режим Санду стремится создать правовую основу для освоения территории страны натовскими подразделениями. В свою очередь, альянс с этой же целью проводит в Молдавии постоянные учения, подготавливая страну к форсированному вступлению в НАТО.

«Возросшая частота учений между молдавскими подразделениями и ВС Румынии и США сигнализирует о политической и военно-технической подготовке Молдавии ко вступлению в НАТО. Произойти это может в случае поглощения Молдавии Румынией или в случае прямого вступления Молдавии в ряды натовцев. Режим Санду давно игнорирует собственную конституцию и пытается сейчас хоть как-то легализовать интенсивное сближение с альянсом. Я думаю, как только у Кишинёва появится законодательная возможность, будет провозглашён курс на вступление в НАТО и дано разрешение на развёртывание постоянной военной инфраструктуры блока», — говорит Литовкин.



Как он считает, с помощью регулярных учений армия Молдавии «подгоняется под стандарты НАТО». В ходе них молдавские военные обучаются применять западное оружие, средства связи и управления, перенимают западную тактику ведения боевых действий. Подобного рода сотрудничество необходимо воспринимать как грубейшее нарушение нейтрального статуса Молдавии и расширение военно-политического влияния НАТО в регионе, уверен Литовкин.

С его точки зрения, фактическая интеграция Молдавии в Североатлантический альянс создаёт серьёзные риски как для русскоязычного населения страны, так и непосредственно для России.

«Текущая обстановка в Молдавии грозит усилением напряжённости в отношениях с Москвой, особенно вокруг Приднестровья и Гагаузии, где проживает много русскоязычных. На данный момент уровень боеспособности молдавской армии невелик, и потому вероятность эскалации крайне мала. Однако ситуация может измениться. Для вступления в ЕС и НАТО Кишинёву придётся решить вопрос территориальной целостности. Но Гагаузия и ПМР не согласятся разрывать отношения с Россией», — рассуждает Литовкин.



Аналогичной точки зрения придерживается и политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов. В комментарии RT он также заявил о нарастающей напряжённости вокруг Приднестровья и Гагаузии.

«Этот регион всегда был одним из самых сложных. И сейчас ситуация только ухудшается ввиду вмешательства Румынии, США и коллективного Запада. Сближением с НАТО и организацией учений с войсками западных стран Молдавию втягивают в противостояние с Россией», — сказал Шаповалов.



Он выразил уверенность в том, что в ближайшей перспективе США и их союзники планируют превратить Молдавию в такой же оплот воинствующей русофобии, как и Украину. Однако жители страны вряд ли поддержат такие действия, полагает специалист.