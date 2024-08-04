Глава Чечни Рамзан Кадыров уверен, что Россия уже в 2024 году одержит победу в специальной военной операции. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия-1".
"Победа 100% в этом году будет за нами, в этом нет сомнений. У них (Вооруженных сил Украины - прим. ТАСС) пехоты нет. <...> Мы идем вперед, мы продвигаемся", - сказал Кадыров.
Он добавил, что ему поступают сообщения от командиров из зоны СВО несколько раз в день. По его словам, они информируют, что "заходят" на стратегически важный объект.
Стало известно, что мешает Ермаку свергнуть Зеленского
Кадыров отметил уверенное положение российских войск под Волчанском.
"Со стороны Волчанска вообще нет проблем. [Украинские военнослужащие] сами сдаются в плен. Ребята говорят, что там воевать стыдно", - добавил он.