Группировка войск «Север» нанесла поражение живой силе и технике ряда бригад ВСУ, отразила две контратаки штурмовых групп противника. Об этом пишет пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

В ходе столкновений и контрбатарейной борьбы противник утратил до 190 военных, две 155-мм гаубицы М777, САУ «Акация», две 152-мм гаубицы Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, станцию AN/TPQ-36, две боевые бронированные машины и шесть пикапов.

Группировка войск «Центр» в результате активных действий освободила населенный пункт Новоселовка Первая (ДНР), отразила контратаку штурмовиков бригады «Лють», уничтожила до 365 военных ВСУ, танк, комплекс контрбатарейной борьбы «Зоопарк» и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

Бойцы группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили атаку штурмовой группы 54-й механизированной бригады ВСУ.

Противник утратил за сутки порядка 490 военнослужащих, три танка, в том числе два «Leopard», два бронетранспортера М113, две 155-мм гаубицы М777, две станции радиоэлектронной борьбы: «Нота» и «Буковель-AD».

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На других направлениях ВСУ потеряли САУ «Paladin», две 155-мм гаубицы FH-70, 152-мм пушку «Гиацинт-Б», две САУ «Krab», станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD», самолет Су-27, констатировали в ведомстве.