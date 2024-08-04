В Минобороны России заявили об уничтожении двух танков Leopard

За прошедшие сутки российская армия в зоне ответственности группировки «Запад» поразила два танка Leopard Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также станцию зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Об этом заявили в Минобороны России в своем канале в Telegram.

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«Противник потерял до 490 военнослужащих, три танка, в том числе два "Leopard" производства ФРГ, боевую машину пехоты, два бронетранспортера М113 производства США и восемь автомобилей», — отмечается в заявлении оборонного ведомства.



Дополнительно отмечается, что по итогам последних боев группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи.

Ранее в Минобороны сообщили, что экипаж вертолета Ка-52 Воздушно-космических сил (ВКС) России в зоне ответственности группировки «Север» специальной военной операции (СВО) поразил опорный пункт ВСУ с помощью ракет. Также отмечено, что после направления ракет по цели экипаж сделал противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и взял курс на аэродром вылета.