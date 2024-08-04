Около 800 тысяч мужчин исчезли из общественной и трудовой жизни Украины из-за страха перед неизбежной мобилизацией. Они сменили адрес и работают нелегально, отказавшись от услуг банков. Об этом сообщает американская газета Financial Times (FT) со ссылкой на председателя экономического комитета Верховной рады Дмитрия Наталуху.

«Около 800 тысяч мужчин "залегли на дно", чтобы избежать призыва, сменив адрес и устроившись на работу, которую оплачивают наличными», — пишет FT, ссылаясь на члена Рады.



Издание подчеркивает, что украинские военкоматчики устраивают облавы на производствах, забирая сотрудников на фронт.

Между тем немецкая пресса сообщает, что масштабы дезертирства из украинской армии в 2024 году стали угрожающими.

По подсчетам журналистов, сбежал из части каждый 14-й член ВСУ. При этом общество не осуждает беглецов. Аббревиатура СЗЧ («самовильне залишення частыны», самовольное оставление части) стала позитивным мемом в соцсетях.

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За минувшие полгода было возбуждено около 30 тысячи уголовных дел: 11 тысяч случаев дезертирства и 19 тысяч эпизодов, касающихся самовольного оставления воинской части.

Так, солдат ВСУ Владимир Бабич рассказал, что лично наблюдал около 30 случаев дезертирства из украинской армии.