Украинский офицер с позывным Алекс сделал тяжёлое признание о российской армии, высоко оценив её тактику в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

В частности, он отметил действия ВС РФ на Торецком направлении, передаёт РИА Новости со ссылкой на издание Страна.ua.

«Короче воюют они сейчас там очень толково, нашли какую-то систему работающую, и по ней прут, – подчеркнул офицер ВСУ. – Нашей арте работать очень сложно».



При этом украинский военный отметил, что российские солдаты ведут непрерывные штурмы почти без техники группами по семь человек.

«Всё это делает бесполезным использование наших БПЛА. При этом у них получается ликвидировать наших военных и брать их в плен, причём сами они никаких потерь не несут», – резюмировал офицер ВСУ.



Как ранее сообщала «Свободная Пресса», на Западе раскрыли, что ВС РФ устроили ВСУ на ключевом направлении в зоне СВО.