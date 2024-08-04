Вооруженные силы Украины впервые показали запуск западных крылатых ракет Storm Shadow/Scalp советским бомбардировщиком Су-24М.

Отмечается, что украинские военные публично продемонстрировали пуски ракет только сейчас, однако они используют их уже полтора года, передает RG.ru.

Российские специалисты продолжают изучать попавшие в их распоряжение западные крылатые ракеты Storm Shadow. Они уже определили особенности работы блоков управления и смогут отличать модификации этих ракет.

До этого российские военные извлекли элементы системы управления и наведения крылатой ракеты Storm Shadow/SCALP. Была демонтирована аппаратура управления, включая блоки, сервоприводы, рули и различные элементы конструкции.

Ирландский журналист Чей Боуз сообщил, что ВС РФ с легкостью сбивают британские ракеты Storm Shadow благодаря реверс-инжинирингу. Он отметил, что Запад использует Украину как «лабораторию для своего оружия».