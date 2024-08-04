Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о нехватке сил и растущем недовольстве в ВСУ, о чем свидетельствует возросшее число сдающихся в плен, в том числе иностранцев.

"На этот раз в нашем списке пленных оказался весьма интересный персонаж. Гражданин Украины по национальности венгр Василий Севке. Это военнослужащий 5-й штурмовой бригады ВСУ. Его взяли в плен бойцы отряда "Шустрого" спецназа "Ахмат" совместно с 4-й бригадой 3-й общевойсковой армии ВС РФ", - написал в Telegram-канале Кадыров.



По его словам, большинство из солдат, взятых в плен, принудительно мобилизованы. Военнослужащие предпочитают сдаваться, как отмечает Кадров, из-за "невыполнимых задач", которые перед ними ставит их руководство.

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