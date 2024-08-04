Кадыров заявил о нехватке сил и растущем недовольстве в ВСУ
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о нехватке сил и растущем недовольстве в ВСУ, о чем свидетельствует возросшее число сдающихся в плен, в том числе иностранцев.
"На этот раз в нашем списке пленных оказался весьма интересный персонаж. Гражданин Украины по национальности венгр Василий Севке. Это военнослужащий 5-й штурмовой бригады ВСУ. Его взяли в плен бойцы отряда "Шустрого" спецназа "Ахмат" совместно с 4-й бригадой 3-й общевойсковой армии ВС РФ", - написал в Telegram-канале Кадыров.
По его словам, большинство из солдат, взятых в плен, принудительно мобилизованы. Военнослужащие предпочитают сдаваться, как отмечает Кадров, из-за "невыполнимых задач", которые перед ними ставит их руководство.
Стало известно, что мешает Ермаку свергнуть Зеленского
"Тот факт, что в рядах ВСУ находятся иностранцы, говорит о критической нехватке живой силы. В последнее время на данном участке фронта очень много украинских военнослужащих добровольно сдаются в плен. Это свидетельствует о растущем недовольстве внутри рядов и осознании того, что только так они смогут сохранить свои жизни", - добавил Кадыров .