Американский генерал заявил о неспособности США противостоять России и КНР

США не способны ответить на вызов России, Китая Ирана и КНДР. И виной тому – президент Джо Байден, который не справляется с обязанностями. Об этом заявил американский генерал в отставке Кит Келлог в эфире Fox Business.

«В последние три года Россия, Китай, Иран, КНДР действуют вместе. Мы столкнулись с организованным глобальным вызовом. Мой вопрос: мы готовы?» — спросил ведущий.



Генерал ответил, что не видит такой готовности, но армия и силовые структуры в этом не виноваты.

«Нет. Мы не готовы. И это не из-за военного состояния страны, все сводится к простой причине — лидерской роли президента, управлению, которое обеспечивает президент как главнокомандующий и лидер команды по нацбезопасности. Он должен указывать, куда мы хотим прийти и что нам делать», — заявил генерал.



Он добавил, что «наши противники не понимают доброе отношение, они понимают силу и давление». Поэтому США должны послать четкий сигнал союзникам и противникам о своей силе.