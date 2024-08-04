ВСУ впервые показали запуск европейских крылатых ракет Storm Shadow/Scalp советским бомбардировщиком Су-24М.

Самое удивительное, что фото и видео пусков появились только сейчас, хотя ВСУ применяют эти ракеты уже полтора года: сперва стреляли британской версией Storm Shadow, затем к ней присоединилась французская Scalp. Российская ПВО за это время научилась эффективно сбивать импортные крылатые ракеты. Этому в немалой мере способствовало изучение хорошо сохранившихся после перехвата образцов.

Старый бомбардировщик Су-24М стал, похоже, первым опытом по скрещиванию советских и западных систем вооружений. Сейчас у ВСУ таких "франкенштейнов" - пруд пруди, но в начале 2023 года, получив от Британии первые Storm Shadow, ВВС ВСУ столкнулись с проблемой - как их запускать.

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Носитель пришлось лепить из того, что было - а именно из Су-24М, штатно вооруженного двумя ракетами "воздух-воздух" Р-60 для самообороны. У нынешних носителей генеалогия еще сложнее. Большинство украинских бомбардировщиков Су-24М уничтожено совместными усилиями российских подразделений, теперь ВСУ используют самолеты разведки Су-24МР, переделанные в носители крылатых ракет.