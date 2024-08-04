Уничтожение истребителей F-16 в украинском небе значительно повысит имидж президента России Владимира Путина и державы в целом, пишет обозреватель Александр Батлер в статье для The Independent.

Автор статьи пояснил, что Украина получила первую партию истребителей F-16 почти через год после того, как Владимир Зеленский попросил союзников прислать самолеты этого типа.

По его данным, шесть самолетов, которые будут оснащены современным американским вооружением, были доставлены на Украину из Нидерландов, а вскоре последуют и другие — из Дании.

Девятимесячная подготовка украинских летчиков по использованию F-16 была «лишь ускоренным курсом» по сравнению с обычным трехлетним курсом, который получают западные пилоты, отметила Марина Мирон, аналитик кафедры оборонных исследований Королевского колледжа Лондона.

По ее словам, истребители требуют большого количества вспомогательного персонала. В частности, необходимы инженеры, механики, аварийные бригады, разведчики, операторы.

«Украина будет использовать самолеты для перехвата российских ракет и беспилотников, подавления систем ПВО противника и нанесения ударов по позициям российских войск и складам боеприпасов ракетами класса "воздух-земля"», — предположил военный эксперт Федерико Борсари.



Вместе с тем, ВС РФ могут уничтожить F-16 на земле с помощью ракет большой дальности. Они уже нацелились на ограниченное количество подходящих аэродромов Украины, заметил аналитик.

ВС РФ устроили засаду на F-16

Ранее генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос сообщил, что Россия готова к появлению у Украины истребителей F-16. Он также призвал не ожидать серьезных изменений в ситуации на фронте.