Уничтожение поставляемых Западом Вооруженным силам Украины (ВСУ) истребителей F-16 повысит имидж президента России Владимира Путина и всей страны. Об этом пишет газета The Independent.

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«Президент России Владимир Путин будет наслаждаться имиджем, который создаст уничтожение F-16, поставленных странами НАТО», — пишет издание со ссылкой на мнение аналитиков.



Авторы материала также подчеркнули, что применение истребителей данного типа на линии фронта будет сопряжено с большими рисками для ВСУ. В частности, из-за систем противовоздушной обороны (ПВО) России.

ВС РФ устроили засаду на F-16

Ранее генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявил, что Россия готова к появлению у Украины истребителей F-16. Он также призвал не ожидать серьезных изменений в ситуации на фронте после появления американских истребителей.