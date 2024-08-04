ВС РФ перерезали важную для обороны Угледара трассу снабжения ВСУ

Российские военные перерезали важнейшие пути снабжения группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Угледаре. Об этом сообщил «МК» военный эксперт Алексей Суконкин.

Он пояснил, что после продвижения на Донецком направлении войска РФ полностью контролируют участок автодороги О-0532 Угледар-Константиновка-Марьбинка. Аналитик подчеркнул, что проезд украинских машин по дороге невозможен. В связи с этим он предложил бойцам 72-й механизированной бригады ВСУ в Угледаре сдаваться в плен, если они хотят сохранить жизнь.

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Ранее стало известно о попадании «в клещи» части группировки ВСУ на покровском направлении. Российские военные в районе Желанного выбили украинские подразделения с флангов и фактически окружили их. Также сообщалось, что российские войска взяли под артиллерийский огневой контроль транспортный узел в районе Угледара Донецкой народной республики.