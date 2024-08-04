Киеву сообщили мрачную новость о новом наступлении ВСУ

Операция по захвату Крыма потребует от Киева огромных людских и технических ресурсов, сообщает Business Insider.

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По данным издания, Вооруженным силам Украины потребуются хорошо снабженные силы, в три-пять раз превышающие численность обороняющихся. Эта операция во много раз превысит масштабы контрнаступления 2023 года. Как заявил военный аналитик Бенджамин Фридман, для нового наступления нехватает не только живой силы, но и воздушного прикрытия.

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Эксперт указал, что Киев не способен обеспечить своим сухопутным войскам эффективную поддержку с воздуха даже при наличии F-16, учитывая возможности российской ПВО.