Мобилизация: последние новости на сегодня 4 августа 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 4 августа 2024, в материале «Рамблера».

Точность диагностики ПТСР у ветеранов СВО повысили за счет электроэнцефалографии

Исследователи из России разработали метод диагностики посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) у ветеранов специальной военной операции, сообщает ТАСС.

Он позволяет повысить точность диагноза за счет использования электроэнцефалографии (ЭЭГ). ПТСР развивается у людей, переживших события, угрожающие жизни, или ставших свидетелями таких происшествий.

Ученые дополнили классический подход, предполагающий оценку признаков болезни психиатром, использованием ЭЭГ.

В любительском футбольном клубе ZOV рассказали о помощи бойцам СВО

Любительский футбольный клуб ZOV помогает участницам специальной военной операции, сообщает ТАСС.

Как заявил президент клуба Ян Волхов, ZOV стал спортивным и нравственным ориентиром для многих любительских команд в России.

«Не забываем и о материальной помощи — совсем недавно отправили гуманитарный груз нашим парням в зону СВО», — сказал он.



ZOV впервые принял участие в Фонбет — Кубке России, в матче первого раунда «пути регионов» команда в Москве уступила «Торпедо» (Владимир) со счетом 2:3.

«Вдоль и поперек»: бойцы СВО сравнили российскую и иностранную технику

Участники специальной военной операции побывали на Курганмашзаводе, сообщает news.ru.

Они осмотрели российскую военную технику и сравнили ее с трофейной иностранной. Бойцам провели экскурсию и показали, как закладываются корпуса БМП-3.

Специалисты предприятия совершенствуют военную технику, исходя из опыта ее применения.