В Израиле заявили о перехвате большинства запущенных из Ливана ракет

Ливан выпустил в сторону Израиля около 30 ракет, большинство из них перехватила система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), их заявление приводит ТАСС.

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«Было обнаружено около 30 ракет, летящих из Ливана, большинство из которых было перехвачено системой ПВО Армии обороны Израиля», — сообщили в ЦАХАЛ.



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