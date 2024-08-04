Спецоперация на Украине 4 августа: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 4 августа 2024 года.

Минобороны сообщило о поражении вертолетом Ка-52 опорного пункта противника

Экипаж российского вертолета Ка-52 поразил опорный пункт противника при помощи ракет, сообщает ТАСС.

Работу выполнял с предельно малой высоты.

После применения ракет экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета.

Минобороны заявило об уничтожении складов с боеприпасами ВСУ

Расчеты российских реактивных систем залпового огня «Град» уничтожили склады с боеприпасами, скопление живой силы и технику Вооруженных сил Украины, сообщает ТАСС.

Также артиллеристы уничтожают выявленные замаскированные огневые позиции артиллерии, места хранения боеприпасов и горюче-смазочные материалы противника, удаленные от линии соприкосновения.

В зависимости от поставленных задач реактивные снаряды летят на расстоянии от 10 до 20 км.

Расчет ЗРК «Тор-М2» уничтожил беспилотник «Лелека-100» ВСУ

Расчет российского зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» уничтожил беспилотник «Лелека-100» противника в зоне спецоперации, сообщает телеканал «Звезда».

Военнослужащие расчетов ЗРК эффективно борются с авиацией, разведывательными беспилотниками, баллистическими ракетами и ударными дронами противника.

Уникальные возможности комплекса позволяют расчетам обеспечивать надежную защиту войск в ходе совершения марша, наведения переправ, занятия районов, а также огневых позиций ракетчиков и артиллеристов.