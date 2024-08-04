Названо число снарядов, запущеных ночью из Ливана по Израилю

Около 30 снарядов запущены ночью из Ливана по Израилю, большинство из них перехвачены, сообщила израильская армия.

Информация об этом появилась в Telegram-канале ЦАХАЛ.

При этом отмечается, что ВВС Израиля нанесли удар по пусковой установке «Хезболлы», из которой были выпущены снаряды, и другой инфраструктуре на юге Ливана.

Axios: чиновники США и Израиля ожидают, что Иран может нанести удар 5 августа

Ранее в Al Mayadeen сообщили, что «Хезболла» выпустила свыше 50 ракет по поселениям на севере Израиля.

Также стало известно, что глава Центрального командования ВС США СЕНТКОМ Майкл Курилла приехал на Ближний Восток на фоне подготовки к возможной атаке Ирана.