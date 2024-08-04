Меркурис: после падения Покровска и Константиновки начнется новый этап СВО

После падения трех городов в Донецкой народной республике (ДНР) начнется новый этап специальной военной операции (СВО).

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Об этом британский эксперт, военный аналитик Александр Меркурис заявил на своем YouTube-канале.

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"Если падут такие города, как Покровск, Часов Яр, и русские смогут продвинуться дальше, атаковать город Константиновка с населением 70 тысяч человек и занять его, то мы перестанем наблюдать эти медленные боевые действия, к которым привыкли", — сказал эксперт. Он отметил, что такое развитие событий станет реальностью из-за неспособности украинской армии остановить продвижение российских войск, темп которого ускорится. В результате ВС РФ будет брать под свой контроль "гораздо больше территорий", продолжил Меркурис.



"Весь характер военных действий изменится", — добавил он. До этого военный эксперт, специалист по межнациональным конфликтам и директор центра политических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов заявил, что взятие под контроль сел Волчье и Лозоватское в ДНР имеет огромное значение для Вооруженных сил России. По его словам, это означает контроль над Очеретинскими высотами на несколько сотен квадратных километров.