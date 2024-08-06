Экипаж вертолета Ка-52 поразил опорный пункт ВСУ в зоне СВО

Экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52 неуправляемыми авиационными ракетами поразил опорный пункт и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки войск "Север". Об этом сообщили в Минобороны России.

© РИА Новости / Евгений Биятов

Все цели были поражены неуправляемыми авиационными ракетами С-8 и управляемыми авиационными ракетами "Вихрь", после чего экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета.

Пилот Ка-52 пожаловался на дроны, "отнявшие хлеб" по уничтожению танков ВСУ

Штурман вертолета Ка-52 Александр рассказал, что полет выполнялся на предельно малых высотах.