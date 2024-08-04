Ка-52 ВКС России поразили опорный пункт ВСУ в зоне ответственности «Севера»

Экипаж вертолёта Ка-52 Воздушно-космических сил России в зоне ответственности Северной группировки войск поразил опорный пункт ВСУ при помощи ракет.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 и управляемыми авиационными ракетами «Вихрь» по заданным координатам», — заявили в ведомстве.

По докладу авианаводчика, все цели противника были поражены.

Ранее сообщалось, что ВС России заняли почти половину района высотных домов в Волчанске.

Также ВС России поразили пункт дислокации иностранных наёмников.