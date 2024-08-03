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США заявили о ликвидации ракетной пусковой установки хуситов

Американские военные успешно ликвидировали ракету и пусковую установку хуситов в Йемене. Об этом сообщает Центральное командование США.

США заявили о ликвидации ракетной пусковой установки хуситов
© globallookpress.com
«За последние 24 часа силы CENTCOM успешно ликвидировали ракету и пусковую установку хуситов на контролируемой ими территории Йемена», - говорится в сообщении.

Командование отмечает, что уничтожение оружия было вызвано «непосредственной угрозой силам США и коалиции, а также торговым судам в регионе» от него.

Ранее ВМС Великобритании сообщили о нападении на их судно у порта Адена в Йемене.

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