Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в критическом состоянии из-за больших потерь. Об этом заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

По его словам, потери ВСУ до сих пор составляют примерно от полутора до двух тысяч солдат в день. Экс-советник Пентагона также указал, что украинская армия не обладает развитой системой эвакуации раненых, а больницы перегружены.

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В июле Макгрегор уже называл количество потерь среди солдат ВСУ. Тогда он также отметил, что Украина терпит поражения как на фронте, так и в тылу. По его словам, «на регулярной основе уничтожаются скопления украинских войск и техники».