В Севастополе прошли учения ВМФ

В Севастопольской бухте прошли учения Черноморского флота. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев.

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Подчеркивается, что в самом городе все спокойно. Моряки сил противоподводно-диверсионного обеспечения отрабатывали применение артиллерийского оружия до 19:30 по мск в районе Cеверного и Южного молов, а также Стрелецкой бухты.

13 июля в Севастополе также прошли учения флота.

6 июля Развожаев сообщил об открытии в населенном пункте бесплатных курсов по оказанию первой помощи. Он рассказал, что занятия стартовали во всех муниципалитетах Севастополя и будут проходить на базе местных школ.

Как отметил глава города, курс длится всего два часа. Губернатор призвал всех жителей Севастополя посетить занятия и уточнил, что сам уже побывал на одном из них и почерпнул новые знания об оказании первой медицинской помощи пострадавшим.